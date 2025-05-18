Ставрополье подготовило 300 туристических маршрутов к сезону-2025

Курорты Кавказских Минеральных Вод полностью готовы к курортному сезону 2025 года. Для приезжающих доступны 3 тыс. исторических памятников, свыше 300 туристических маршрутов, а также объекты агро- и промышленного туризма, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края

В регионе гостей принимают 508 отелей и пансионатов, располагающих 24 тыс. номеров.

Власти провели благоустройство всех курортных территорий, обеспечили транспортную доступность и соответствие санитарным стандартам. Также приняты необходимые меры безопасности и разработана насыщенная событийная программа.

«Люди едут на Кавказские Минеральные Воды. Мы видим увеличение туристического потока и будем прилагать все усилия, чтобы условия отдыха на наших курортах только улучшались, а туристический бизнес продолжал развиваться»,— отметил губернатор Владимир Владимиров.

По данным министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова, за первый квартал в бюджет поступило 126 млн руб. туристического налога.

Тат Гаспарян