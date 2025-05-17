Рубио: Ватикан не будет посредником между Россией и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Ватикан может быть местом встречи России и Украины для проведения переговоров. При этом он уточнил, что Ватикан не будет выступать в роли посредника между сторонами конфликта.

«Я бы не назвал его посредником, но это определенно то место, я думаю, куда обеим сторонам было бы комфортно приехать»,— сказал Марко Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи (цитата по Associated Press).

Госдеп в официальном заявлении указал, что Марко Рубио встретился с Маттео Дзуппи, чтобы обсудить «срочную необходимость прекращения» боевых действий на Украине. Госсекретарь также поблагодарил Ватикан за гуманитарную роль, включая содействие обмену пленными и возвращению украинских детей.

Ранее папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве места встречи президентов России и Украины, сообщал Святой престол. Там также уточнили, что сам понтифик не готов выступить посредником.