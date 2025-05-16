Папа Лев XIV предлагает встречу Путина и Зеленского в Ватикане
Папа римский Лев XIV не готов выступить посредником в переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин. Тем не менее Ватикан может стать местом встречи лидеров двух стран, добавил он.
Папа римский Лев XIV
Фото: Vatican Media / ВSimone Risoluti / Handout / Reuters
«(Папа намерен.—”Ъ”) сделать Ватикан доступным для прямой встречи между двумя сторонами»,— отметил господин Паролин в беседе с журналистами (цитата по La Stampa). Ранее кардинал отмечал, что в другие инициативы сторон Ватикан вмешиваться не будет. Пьетро Паролин также выразил надежду, что встреча России и Украины в Стамбуле станет «серьезной отправной точкой» для окончания конфликта.
В прошлый раз на высшем уровне в Ватикане проходила встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Они оба приехали на похороны предыдущего папы римского Франциска 26 апреля. Переговоры продлились всего 15 минут в соборе Святого Петра, однако Киев назвал встречу «символической».
Подробности — в материале «Ъ» «Под сенью Святого Петра».