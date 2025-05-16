Папа Лев XIV предлагает встречу Путина и Зеленского в Ватикане

Папа римский Лев XIV не готов выступить посредником в переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин. Тем не менее Ватикан может стать местом встречи лидеров двух стран, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters

«(Папа намерен.—”Ъ”) сделать Ватикан доступным для прямой встречи между двумя сторонами»,— отметил господин Паролин в беседе с журналистами (цитата по La Stampa). Ранее кардинал отмечал, что в другие инициативы сторон Ватикан вмешиваться не будет. Пьетро Паролин также выразил надежду, что встреча России и Украины в Стамбуле станет «серьезной отправной точкой» для окончания конфликта.

В прошлый раз на высшем уровне в Ватикане проходила встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Они оба приехали на похороны предыдущего папы римского Франциска 26 апреля. Переговоры продлились всего 15 минут в соборе Святого Петра, однако Киев назвал встречу «символической».

Подробности — в материале «Ъ» «Под сенью Святого Петра».