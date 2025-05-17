В Ростовской области произошло ДТП с участием трех несовершеннолетних

Вечером 17 мая в Орловском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пассажиры 2013 и 2015 годов рождения. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По оперативным данным, авария произошла сегодня в 19:30. На подъезде к хутору Донской водитель 2008 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», не справился с этим на грунтовой дороге – допустил съезд в лесополосу с последующим наездом на дерево. В итоге были травмированы и госпитализированы пассажиры легкового авто.

Все участники аварии — несовершеннолетние, подчеркнули в ГАИ. Полицейские устанавливают обстоятельства этого ДТП.

Ефим Мартов