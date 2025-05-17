Во Владикавказе в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых

Во Владикавказе 17 мая в результате столкновения Daewoo Matiz и Niva пять человек, включая троих детей, были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по РСО-Алания.

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По предварительным данным, автомобилистка 1989 года рождения, управляя Daewoo Matiz, проигнорировала красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с Niva, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения.

В результате происшествия пять человек из Daewoo Matiz – водитель, трое несовершеннолетних пассажиров и один взрослый – были доставлены в медицинское учреждение.

Тат Гаспарян