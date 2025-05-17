В ходе 29-го тура РПЛ воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с «Пари НН» на выезде. Матч на стадионе «Нижний Новгород» закончился со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Счет в первом тайме после углового открыл хавбек гостей Ильнур Альшин. На 43-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов удалил нападающего «Пари НН» Хуана Боселли — он получил второе предупреждение за удар локтем во время верхового единоборства.

Несмотря на игру в меньшинстве, во втором тайме нижегородцам удалось сравнять счет — Иван Абросимов назначил пенальти в ворота «Факела» из-за игры рукой со стороны защитника гостей Игоря Калинина, и на 67-й минуте форвард «Пари НН» Вячеслав Грулев его реализовал.

На данный момент «Факел» остается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками, а «Пари НН» (27 очков) поднялся на 12 место, выйдя из зоны стыковых матчей. Последнюю игру сезона воронежцы проведут на домашнем поле 24 мая с «Крыльями Советов» (10 место, 30 очков). Для «Факела», напомним, ситуация с возможностью остаться в РПЛ разрешилась еще в предыдущем туре — отставание от первой команды в зоне стыков оказалось математически слишком велико, чтобы успеть его преодолеть даже при условии побед.

Мария Старикова