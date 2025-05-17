В Ставропольском крае ремонтные работы стартовали сразу на пяти мостах

В трех округах Ставропольского края на пяти мостах начались ремонтные работы. Об этом сообщила ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Там телерадиокомпании уточнили, что общая протяженность путепроводов превысит 126 п/м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, мост длиною более 48 м реконструируют в селе Рагули Апанасенковского округа. В селе Александровское идет ремонт моста через реку Томузловка. Его протяженность превышает 32 м. Также дорожники обновляют 20-метровый мост в селе Новоселицкое, 18-метровый — через реку Калиновка в селе Падинское и самый короткий путепровод протяженностью 8 м в селе Китаевское Новоселицкого округа.

В миндоре края пояснили, что здесь с 2022 года отремонтировано девять мостов. В этом году упор — на сельские территории. На эти цели из краевого бюджета в 2025 году выделено 375 млн руб.

По планам министерства, открытие обновленных мостов состоится к концу этого года.

Ефим Мартов