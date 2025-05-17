Наставник «Локомотива» объяснил победу в Челябинске

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов о третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Напомним, что железнодорожники обыграли челябинский «Трактор» со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Очередная тяжелая игра. Парни справились с давлением. Что сегодня стало ключевым? Все голы считаются, которые засчитывают. Мы делаем акцент на каждом компоненте —игра под воротами, атака с ходу, позиционная атака. Невозможно, чтобы все это получалось. Но сегодня где-то "Трактор" поймали на контратаках. Молодцы парни, что смогли реализовать эти моменты»,— прокомментировал Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции.

На счету «Трактора» в прошедшем матче две шайбы. Обе были забиты сразу после меньшинства ярославцев. Игорь Никитин отказался называть это системой.

«Это игра, не система. Мне кажется, здесь сама игра показала, что парни достаточно хладнокровно продолжали играть свою игру даже после пропущенных шайб. Прекрасно понимаем, против кого играем. Но это же не компьютерная игра, поэтому очень важна реакция на ситуацию»,— объяснил главный тренер железнодорожников.

В матче 17 мая «Трактор» в два раза превзошел «Локомотив» по силовым приемам. Наставник ярославцев рассказал, что команда была готова к более агрессивной игре соперника на домашнем льду. «Нужно было быть готовым к силовым приемам: не отбрасываться, принимать удар на себя. В этом плане ребята справились»,— пояснил главный тренер.

Журналисты отдельно уточнили, был ли личный разговор с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Напомним, что в прошлом матче после силового приема от Шалунова игрок «Трактора» Чарльз Робинсон получил травму, сегодня он не выступал.

«Макс взрослый парень. У нас есть кто эти вопросы может закрыть. Подлости-то не было в прошлой игре. Два больших парня столкнулись. Здесь все по-честному было»,— ответил наставник.

В ходе матча форвард ярославцев Александр Радулов получил рассечение на руке, но вскоре вернулся на лед. «Здесь плей-офф. Микротравма не считается»,— прокомментировал господин Никитин.

Журналисты уточнили, почему Даниил Тесанов и Илья Николаев заменили в составе Александра Полунина и Даниила Бута. «Эта серия очень энергозатратная. Мы уже второй месяц в таком режиме находимся, поэтому нужна свежая кровь постоянно»,— ответил Игорь Никитин.

«Локомотив» повел в серии со счетом 2-1. Следующая встреча с «Трактором» состоится 19 мая в Челябинске.

Алла Чижова