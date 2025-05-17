«Локомотив» повел в финальной серии против «Трактора»

Ярославский «Локомотив» в Челябинске обыграл «Трактор» — 5:2 — в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет в серии стал 2-1 в пользу железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На 10-й минуте произошло обоюдное удаление: капитан «Локомотива» Александр Елесин сцепился с защитником «Трактора» Григорием Дроновым, последний упал на лед. В формате 4 на 4 никто не отличился, следом за этим ярославцы отстояли меньшинство после удаления Байрона Фрэза. Но сразу после него пропустили гол — забил Виталий Кравцов с передачи Григория Дронова. Под конец первого периода «Локомотив» реализовал большинство — шайбу в ворота соперника забросил Артур Каюмов, ассистировал Александр Радулов.

В начале второго периода ярославцы повели в счете, отличился Байрон Фрэз. В конце игрового отрезка защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев приложился от синей линии, а нападающий Никита Кирьянов удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.

В начале третьего периода ярославцы остались в меньшинстве, его они отстояли. Но опять сразу после него пропустили — отличился игрок «Трактора» Александр Рыков. За последние две минуты матча в пустые ворота челябинцев залетели две шайбы, они на счету Артура Каюмова и Алексея Береглазова.

Следующая игра состоится 19 мая в Челябинске.

Алла Чижова