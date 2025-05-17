На развитие спортивной инфраструктуры в Тольятти потратят 2,5 млрд рублей

В ближайшие пять лет на развитие спортивной инфраструктуры в Тольятти направить 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди крупных объектов планируется реконструкция спортивного комплекса «Олимп», ледового дворца спорта «Волгарь» и стадиона «Торпедо». В 2027 году запланировано строительство ФОКа с бассейном. А в этом году в Тольятти возведут 11 многофункциональных спортивных площадок и воркаут-зон.

«Что касается "Немов-центра", не факт, что он переедет в Самару. Сейчас думаем, определяемся с местом строительства, но уже сейчас понятно, что для Самары он будет более востребован»,— отметил вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

Андрей Сазонов