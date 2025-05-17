В Казани индивидуального предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 10 сентября 2024 года на строительстве жилого дома обвиняемый дал указание рабочему демонтировать деревянные леса без необходимой страховочной системы. В результате рабочий упал с 13 этажа и погиб.

Уголовное дело направлено в суд.

Влас Северин