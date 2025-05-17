В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке
В Казани индивидуального предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Татарстану.
В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 10 сентября 2024 года на строительстве жилого дома обвиняемый дал указание рабочему демонтировать деревянные леса без необходимой страховочной системы. В результате рабочий упал с 13 этажа и погиб.
Уголовное дело направлено в суд.