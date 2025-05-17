Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке

В Казани индивидуального предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Татарстану.

В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке

В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане предпринимателя обвинили после смерти рабочего на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 10 сентября 2024 года на строительстве жилого дома обвиняемый дал указание рабочему демонтировать деревянные леса без необходимой страховочной системы. В результате рабочий упал с 13 этажа и погиб.

Уголовное дело направлено в суд.

Влас Северин

Новости компаний Все