В Чувашии завершили весенний лесокультурный сбор

В Чувашской Республике завершили весенний лесокультурный сбор, общая площадь работ составила 167,05 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики.

Сеянцами с открытой корневой системой восстановили 133,25 га: 102,7 га по государственным заданиям, 26,45 га при поддержке арендаторов и 4,1 га за счет компенсационного лесовосстановления. Сеянцами с закрытой корневой системой восстановили 33,8 га, из которых 23,7 га по государственным заданиям и 10,1 га при помощи арендаторов.

Лесоразведение провели на площади 36,62 га, в том числе посадка сеянцев на 29,2 га: 26,9 га по государственным заданиям, 2,1 га при поддержке арендаторов и 0,2 га за счет иных источников финансирования.

Влас Северин