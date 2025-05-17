«Трактор» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:5

В третьем матче финала Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу над «Трактором» со счетом 5:2. Встреча началась с гола Виталия Кравцова на 17-й минуте, который вывел хозяев вперед. Однако Артур Каюмов быстро восстановил равновесие, реализовав численное преимущество.

Во втором периоде ярославцы дважды поразили ворота Зака Фукале. Байрон Фрэз завершил контратаку точным броском, а Никита Кирьянов изменил траекторию шайбы на «пятаке», увеличив отрыв гостей до двух шайб.

В начале третьего периода Александр Рыков сократил отставание, но «Трактор» не смог вырвать победу. В конце матча ярославцы дважды поразили пустые ворота, установив окончательный счет 5:2. Четвертая игра серии состоится 19 мая.