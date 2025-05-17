В Перми появился еще один дилер Haval

Автомобильная компания «Восток Моторс» получила дилерство китайского бренда Haval в Перми. Об этом сообщается на сайте «Восток Моторс». На сайте бренда Haval в России - haval.ru – перечислены только такие пермские дилеры марки, как «Сатурн-Р-Авто», «Демидыч» и Verra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автоцентр Haval компании «Восток Моторс» работает на шоссе Космонавтов, 316в, в одном здании с салонами группы по продаже Hyundai, Voyah и Genesis. В наличии имеются модели Haval M6 и Haval Jolion.

Группа «Восток Моторс» работает на рынке с 2005 года. Помимо Перми, у автохолдинга есть дилерские центры в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое и Новосибирске. В Пермь группа «Восток Моторс» зашла в 2013 году. На данный момент «Восток Моторс» представляет в Перми такие бренды, как Hyundai, KIA, Exeed, Geely, Chery и другие.