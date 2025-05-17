Глава СКР хочет знать, почему в Астрахани не расселяют разрушающийся дом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр.

Начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах и результатах проверки. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным СМИ и соцсетей, многоквартирный дом по ул. Тамбовской в Астрахани построен в 1917 году, а признан аварийным в 2022 году. В здании разрушаются несущие конструкции, появились трещины в стенах, сильно изношены инженерные системы.

Жильцы дома обеспокоены, поскольку он может полностью обрушиться. При этом переселение ожидается не ранее 2027 года. Граждане неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов