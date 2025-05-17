Аллергикам тестируют вакцину

Новую вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям. Препарат создали ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Австрии. Как утверждают разработчики, прививка также должна помочь при аллергиях на шерсть собак и лошадей. Доклинические тесты проводились на кроликах и показали эффективность до 85%. У похожих вакцин были более слабые результаты на этом этапе исследований, уточняют ученые.

Как будет работать новый препарат? И можно ли назвать эту разработку прорывом? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с главой отдела исследований и анализа вакцин Управления по качеству пищевых продуктов и лекарственных средств США Константином Чумаковым: «Сейчас большой бум по части создания вакцин против аллергии. Но они давно есть, потому что аллергию лечили, создавали иммунные препараты, но в основном это были инъекции. Меня удивляет, что они ее испытывают на кроликах, потому что человек сильно отличается от этих животных. Сомневаюсь, одна вакцина будет работать и на человеке, и на кроликах. Это действительно рекомбинантное антитело, которое блокирует IgE. Антитела, задействованные в аллергических реакциях, класс E, а они просто, видимо, разработали какую-то вакцину, которая инактивирует антитела IgE, которые участвуют в аллергической реакции. Звучит разумно.

Когда вакцина попадет в общее пользование? Необходимо провести три фазы испытаний. Если все по-нормальному делать, на это может уйти несколько лет. Это пока еще прототип — то, что называется Proof of concept. Они, наверное, доказали, что таким образом можно действовать.

В мире есть способы избавиться от любой аллергии. Они не всегда работают, но являются универсальными: сначала вам дают аллерген, возникает реакция, и в этот момент вам дают некое лекарство, которое убивает клетки, которые вырабатывают антитела. Такие методы существуют очень давно, но это не очень приятно, когда лечат аллергенами. Если это что-то принципиально новое, чего никогда не было, конечно, это будет прорыв. Если это просто еще одна вакцина в этом ряду, это тоже хорошо».

Дальнейшие исследования вакцины от аллергии на кошек потребуют много времени и денег, но все это в итоге может окупиться, полагает руководитель американской исследовательской компании DiaPrep System Михаил Фаворов: «Достаточно трудно будет провести выяснение эффективности, когда вакцина действует или не действует в контролируемом опыте. В первой группе вводите вакцины, другой группе вводите плацебо. А насколько вы уверены, что у этого человека будет реакция? Группы должны быть большими. Это очень сложный, дорогостоящий процесс. Следующий этап —эффективность, когда начинают вводить эту вакцину в популяции. Этот процесс очень длительный, очень сложный. Насколько удастся его завершить с точки зрения получения антиаллергической вакцины, вопрос пока остается открытым. Тот опыт, который нужно провести на людях, будет определяющим с точки зрения дальнейшего шага к получению вакцин.

Аллергия к кошачьим антигенам существует до 1% среди населения. И если вы будете иметь такую вакцину для Российской Федерации, у вас уже есть достаточная группа для закупки этой вакцины. Но если вакцина будет эффективной, ее можно продавать и в другие страны. Она может быть достаточно дорогой».

В феврале Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства и компания «Генериум» представили вакцину от аллергии на пыльцу берез. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.

Для успешного лечения, как отмечают разработчики, будет достаточно пройти курс от трех до пяти инъекций. Помочь он должен и тем, у кого есть аллергия на яблоки, персик, арахис и сою. Глава Медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, отметила, что зарегистрировать вакцину могут уже в конце 2025 года.

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Леонид Пастернак