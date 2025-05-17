В Татарстане выполнили работы по строительству социальных объектов на 34%

В Татарстане на 34% от годового плана выполнили строительство социальных объектов по республиканским и федеральным программам. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

В сфере образования строят 11 объектов, включая шесть школ и пять детских садов. Работы на школах завершены на 34%, а на детских садах — на 24%. В здравоохранении возводят 53 объекта, преимущественно фельдшерско-акушерские пункты. На 47 из них работы начаты и выполнены на 52%, а по остальным шести объектам — на 35%.

В сфере молодежной политики и спорта строят 11 объектов, включая три молодежных центра и восемь детских оздоровительных лагерей. Работы на молодежных центрах завершены на 39%, а на лагерях — на 26%. В рамках программ Министерства спорта строят 23 объекта, включая четыре крытых футбольных манежа и 17 универсальных спортивных площадок.

Влас Северин