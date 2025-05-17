В Татарстане при центрах занятости открыли 17 женских клубов

В Татарстане открыли 17 женских клубов при центрах занятости в рамках нацпроекта «Кадры». Об этом сообщает «Татар-информ».

Целью клубов является поддержка женщин с детьми, многодетных и одиноких матерей, а также членов семей участников спецоперации. На данный момент, из 1200 женщин, посетивших клубы, 300 нашли работу, а 118 открыли свой бизнес.

К началу 2026 года все центры занятости республики будут работать под единым брендом с полностью стандартизированными услугами. В республике создан единый республиканский центр занятости с территориальными подразделениями, что повысило эффективность управления и качество услуг.

Влас Северин