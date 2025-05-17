Под Волгоградом при обрушении балкона погибла пенсионерка, возбуждено дело

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью пенсионерки в Волжском в результате обрушения балкона. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Женщине был 91 год. Днем 17 мая она вышла на балкон своей квартиры на четвертом этаже многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Мечникова, и в этот момент конструкция обрушилась. Пенсионерка погибла на месте происшествия.

Следствие возбудило уголовное дело по данному факту (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Надзорное ведомство поставило на контроль ход его расследования.

Павел Фролов