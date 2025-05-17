В Петровске без воды остались 4,5 тыс. жителей из-за прорыва трубы

Петровская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход устранения коммунальной аварии на водозаборе №2 в Петровске Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, прорыв трубы диаметром 300 мм в городе стал причиной снижения давления холодного водоснабжения в пяти объектах соцсферы и 30 многоквартирных домах, где проживают порядка 4,5 тыс. человек. Ремонтом занимаются специалисты МКП «Водоресурс».

Администрация Петровского района приняла меры в части подвоза воды жителям. При наличии оснований надзорному ведомству предстоит принять меры реагирования и оценить действия должностных лиц ресурсника на предмет наличия признаков административного правонарушения. Прокуратура проконтролирует восстановление прав граждан.

Павел Фролов