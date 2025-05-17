Сотрудники МЧС спасли 11 человек при тушении пожара на севере Москвы

В Москве на Ленинградском проспекте вспыхнул пожар на четвертом этаже многоэтажного дома, сообщили в МЧС столицы. Огнеборцам удалось спасти 11 человек, один из них — ребенок. Сведений о пострадавших не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Москвы Фото: МЧС Москвы

По состоянию на 16:10 мск возгорание полностью ликвидировали. К тушению пожара было привлечено 32 сотрудника МЧС и 9 единиц техники. Площадь распространения огня не уточняется. Причины пожара также неизвестны.