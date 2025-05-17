Рейс SU 6057 из Москвы в Петербург задержали на два часа из-за поломки

Рейс авиакомпании «Россия» SU 6057 из Москвы в Петербург задержали на два часа 17 мая из-за неисправных тормозов, сообщает 78.ru. Пассажирам объявили о вынужденной смене борта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

При выходе из Sukhoi Superjet 100 они заметили струю воды, бьющую рядом с передним шасси. Рядом образовалась лужа. Прибывшие на место специалисты справились с поломкой. В итоге лайнер смог вылететь в город на Неве в 12:32.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что похожая история случилась 12 мая, когда рейс авиакомпании «Азимут» A4 7020 из Петербурга в Москву задержали почти на шесть часов из-за технической неисправности. О неисправности пассажирам сообщил капитан воздушного судна.

Андрей Маркелов