Зарубежные СМИ: Каковы результаты встречи делегаций России и Украины?

The New York Times называет переговоры в Стамбуле тактической победой Кремля. Газета отмечает, что стороны не договорились о прекращении огня. На этом прежде настаивали Украина и почти все ее западные союзники. Из заявлений сторон также следует, что Россия и Украина в ближайшее время проведут крупнейший обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу». Ведущие мировые СМИ продолжают обсуждать результаты стамбульской встречи. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С самого начала было понятно, что на стамбульских переговорах вряд ли получится добиться серьезных результатов. Но сама встреча стала тактической победой Путина — ему удалось начать переговоры, не соглашаясь на 30-дневное прекращение огня, чего хотела Украина и ее западные союзники, пишет The New York Times. Однако российский лидер по-прежнему стремится добиться капитуляции Украины как на поле боя, так и на переговорах, резюмирует издание.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации, требования России на встрече оказались «оторваны от реальности и выходили за рамки всего, что обсуждалось прежде».

Контекст переговоров, их краткость и скупой результат дали скептикам больше оснований сомневаться в том, что Москва действительно хочет мира, сообщает CNN. На этой неделе дипломатия прошла долгий путь, чтобы вернуться на старт.

Периодически Белый дом дает понять, что терпение Трампа ограничено, американский лидер даже поддерживает идею ужесточения санкций против Москвы, но пока это не вылилось в твердые решения, которые хочет видеть Европа, добавляет Reuters.

Переговоры в Стамбуле французская<b> Le Monde называет «тактикой уклонения» Владимира Путина. Журналисты газеты полагают, что он выдвинул эту идею в качестве отвлекающего маневра после предложения о 30-дневном прекращении огня.

Как объясняет Der Spiegel, скудный результат встречи в Турции не удивляет, если вспомнить предысторию. Переговоры случились внезапно, у сторон не было времени на подготовку. Тем более что и состав делегаций был не известен до последнего дня.

Британская The Guardian также называет встречу символической победой Владимира Путина. Вероятно, результат переговоров будет восприниматься как поражение Владимира Зеленского. В то же время, тупиковая ситуация может открыть путь к саммиту России и США.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".