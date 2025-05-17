Футболисты «Оренбурга» вылетели из РПЛ после поражения от «Краснодара»

В субботу, 17 мая, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Оренбурга» принимали «Краснодар». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе краснодарской команды отличились Джон Кордоба и Лукас Оласа. У оренбуржцев мяч забил Брайан Мансилья.

«Оренбург» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, лишившись теоретических шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе. «Краснодар» по-прежнему находится на первой позиции и претендует на чемпионский титул.

Андрей Сазонов