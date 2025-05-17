Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с пострадавшими детьми в Астрахани

Прокуратура Ленинского района Астрахани поставила на контроль выяснение обстоятельств дорожной аварии с двумя пострадавшими детьми. Административное расследование организовал уполномоченный орган, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло на ул. Бориса Алексеева Ленинского района Астрахани накануне, 16 мая. Там водитель иномарки «Хендай Солярис» 1980 года рождения сбила двух детей 2016 и 2017 года рождения. В момент аварии они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших увезли в медучреждение. Прокуратуре предстоит оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов