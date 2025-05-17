Под Саратовом на пожаре спасли 6 человек, двоих госпитализировали

В Балакове Саратовской области в результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренные службы узнали о пожаре в 22:30 накануне, в пятницу. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит общий коридор на девятом этаже девятиэтажного дома на проспекте Героев. Огонь охватил 5 кв. м.

Специалисты ликвидировали пожар, а также эвакуировали с верхних этажей шестерых жильцов. Пострадали 46-летний мужчина и 35-летняя женщина. Их увезли в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения. Причина случившегося выясняется.

Павел Фролов