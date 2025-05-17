В Самарской области в ДТП с грузовиком и легковушкой один человек погиб и один пострадал

Смертельная авария произошла в Самарской области утром в субботу, 17 мая. Происшествие случилось в 8:10 (MSK+1) на 4 км автодороги Обход села Красный Яр. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На трассе столкнулись грузовик Volvo под управлением мужчины 1971 года рождения и автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находилась женщина 1955 года рождения. В результате ДТП водитель легковой машины скончалась до приезда скорой помощи на месте аварии. Пассажир этой же машины госпитализирован с травмами.

Георгий Портнов