Под Первоуральском высадили 15 тыс. хвойных деревьев в честь героев ВОВ

Под Первоуральском (Свердловская область) провели акцию «Сад памяти», в ходе которой высадили более 15 тыс. хвойных деревьев в честь героев Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информационной политики региона. Основная площадка располагалась в Билимбаевском лесничестве возле деревни Черемша на участке площадью 5,1 га.

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В акции участвовали более 450 человек, которые высадили саженцы сибирской ели. Заместитель губернатора Алексей Шмыков подчеркнул, что акция не только патриотическая, но и экологическая, и проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Всего в Свердловской области планируется высадить в общей сложности 215,4 тыс. сеянцев на площади 73,7 га.