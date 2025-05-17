Жители соседней Абхазии смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет «Ъ».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Документ вступил в силу с 17 мая.
Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут обращаться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения требований о постоянном проживании в РФ в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России и основ законодательства РФ.