Жители соседней Абхазии смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ вступил в силу с 17 мая.

Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут обращаться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения требований о постоянном проживании в РФ в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России и основ законодательства РФ.