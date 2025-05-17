Перевозчики, уходящие с пермского рынка, удерживают водителей повышенной зарплатой

В Перми состоялось очередное заседание консультативного совета по транспортному обслуживанию горожан, сообщает пресс-служба Пермской городской думы. В нем приняли участие представители администрации Перми, думы, перевозчиков и ГИБДД. Обсуждалась обеспеченность отрасли водителями и готовность перевозчиков к исполнению новых контрактов, большая часть из которых вступают в силу 1 июня этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на встрече обсуждалась готовность к исполнению муниципальных контрактов с 1 июня 2025 года. В июне по новым контрактам должны начать работу перевозчики на 17-ти маршрутах Перми. По двум маршрутам №14 и №15 перевозчик –ООО «Ярославская транспортная компания- 2 (ЯТК-2) объявило о невозможности вовремя начать работу, поэтому администрация планирует заключить временные контракты по этим направлениям в другими перевозчиками, которых выберет на основании конкурсных процедур.

Кроме того, на встрече обсуждалась проблема нехватки водителей. Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал, что дефицит водителей в отрасли уменьшился, хотя и продолжает сохраняться. Для решения проблемы при заключении новых контрактов проводится индексация их стоимости, направленная, в том числе, на повышение заработной платы сотрудников. Активная оптимизация маршрутной сети, внедрение автобусов особо большого класса снизят потребность в водителях на 108 человек в течение года. Для мотивации водителей в этом году запланированы конкурсы фигурного вождения и составление рейтинга «ТОП-100 водителей» с последующим премированием. С 15 апреля водители общественного транспорта освобождены от продажи разовых билетов, для этого в городе открыто 185 точек распространения.

Депутат и перевозчик Эдуард Мирзамухаметов обратил внимание на необходимость более плотного взаимодействия с городскими автошколами в целях подготовки кадров для транспортной отрасли.

По данным «Ъ-Прикамье», на встрече также был поднят вопрос о том, что крупные перевозчики, у которых заканчиваются контракты с 1 июня, и уходящие с пермского рынка, например, столичный «Автомиг», увеличивают заработные платы своим водителям, чтобы они не переходили на работу к конкурентам. Это осложняет подготовку к исполнению новых контрактов, считают участники рынка.