Силы ПВО за сутки сбили 3 бомбы JDAM и 80 дронов

Российские силы ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным ведомства, российская армия нанесла поражение складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил в 143 районах. В атаках были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Министерство сообщало, что сегодня ночью сбили два дрона — над Белгородской и Курской областью. Обошлось без жертв и разрушений на земле.

Об обсуждении урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».