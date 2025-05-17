СКР возбудил дело из-за угроз бывшей сотруднице телеканала «78» в Петербурге

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близких). Подозреваемым по нему проходит 42-летний мужчина, а потерпевшей — бывшая продюсер телеканала «78», а ныне внештатный сотрудник отдела коммерческих спецпроектов ИД «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» Ксения Ахметжанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внештатный сотрудник отдела коммерческих спецпроектов Ксения Ахметжанова.

Фото: Ксения Ахметжанова / социальные сети Внештатный сотрудник отдела коммерческих спецпроектов Ксения Ахметжанова.

Фото: Ксения Ахметжанова / социальные сети

По версии следствия, подозреваемый неоднократно направлял нашей коллеге, которая готовила репортаж о совершении им противоправных действий, сообщения в интернете, содержащие угрозы применения насилия (угрозы убийством). При этом грозил злоумышленник не только самой госпоже Ахметжановой, но и ее малолетнего ребенку, «указывая, что данные угрозы подлежат реализации в случае ее отказа как журналиста от получения и распространения информации», отметили в СКР.

Как пояснила «Ъ-СПб» сама Ксения, все происходило с ноября 2024 по апрель 2025 года. Они с коллегами готовили сюжет про «сталкера» — живущего на даче в Приозерске инвалида-колясочника, который преследовал в интернете свою знакомую, жительницу Петербурга, угрожал ей и ее ребенку и даже намеревался за 5 млн рублей заказать ее убийство. Когда началось журналистское расследование, он переключился на нашу коллегу.

«Мне дали его номер, я попыталась взять у него хоть какой-то внятный комментарий, понять, зачем он все это делает. Но разговора совершенно не получилось — я поняла, что он абсолютно неадекватен. Ну а потом уже я получила от него сразу с нескольких аккаунтов с десяток сообщений, где он сначала признавался мне в любви, просил мои фотографии, а заканчивал тем, что угрожал мне и моей дочери. При этом, чем больше я его блокировала, тем больше он злился»,— рассказывает Ксения Ахметжанова.

После того, как девушка обратилась к своему руководству и ей посоветовали написать заявление, к делу подключились Следственный комитет и ФСБ. С началом расследования Ксения поменяла место работы и перешла в «Ъ-СПб», где сосредоточилась на коммерческих проектах.

Подозреваемого — Валерия Т. — довольно быстро нашли и допросили, из его дома изъяли шесть телефонов, компьютер и вещества, предположительно, являющиеся наркотиками. По данным «Ъ-СПб», в следующий понедельник его вновь доставят в СКР, где фигуранту могут быть предъявлены обвинения не только по вышеупомянутой ст. 144 УК РФ, но и по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Предварительно известно, что ранее он уже был судим, в том числе, за наркотики.

«На предварительном допросе этот Валерий все озвученные им угрозы убийством подтвердил и в целом дал признательные показания. По моей информации, среди потерпевших, помимо нас с героиней моего сюжета, еще несколько девушек — я насчитала шестерых»,— продолжает госпожа Ахметжанова.

Как уточнили в областном управлении СКР, в настоящий момент по делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом) по факту нападения на улице Грибакиных на корреспондента-стажера телеканала «78» Алену Чернышеву, готовившую сюжет о травмировании подростка петардой.

Андрей Цедрик