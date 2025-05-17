В РСО-Алания Президентский фонд культурных инициатив поддержал 35 проектов

В Республике Северная Осетия–Алания 35 проектов получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он уточнил, что общая сумма поддержки превысила 109,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Кавказский филиал ГМИИ им. А.С.Пушкина Фото: Северо-Кавказский филиал ГМИИ им. А.С.Пушкина

«Сегодня четыре года с момента подписания Указа Президента России Владимира Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив, — напомнил Сергей Меняйло. — За это время фонд стал настоящей поддержкой для людей, у которых есть творческие идеи и желание менять жизнь к лучшему».

По словам главы республики, год назад во Владикавказе состоялось открытие одного из 24 проектных офисов ПФКИ — первого на Северном Кавказе. «Он помогает местным командам разобраться, как правильно оформить свой проект и что нужно, чтобы пройти конкурсный отбор», — пояснил глава региона.

По его словам, за четыре года работы фонда от Северной Осетии поступило 326 заявок. 35 из них фонд поддержал. Это — фильмы, фестивали, выставки, книги и конкурсы. 70 заявок сейчас находятся на рассмотрении.

Ефим Мартов