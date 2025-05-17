Прокурор Забайкалья предложил лишать поддержки фермеров, причастных к пожарам

16 мая в правительстве Забайкальского края состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В центре повестки был вопрос лесных пожаров. По словам регионального прокурора Александра Яновского, необходимо лишать госсубсидий фермеров, на чьих землях произошли пожары, перешедшие в лесные. Письмо с этим предложением направят в адрес Минприроды, заверил замминистра Евгений Марков.

По состоянию на 16 мая на территории Забайкалья действовало 35 лесных пожаров, рассказали в региональном МЧС. Глава Минприроды Забайкалья Павел Волжин сообщил, что к тушению пожаров привлечены более 1,5 тыс. человек и 220 единиц техники. Кроме того, в результате рейдов патрульных групп выявлены 19 виновников возгорания лесного массива.

В регионе существует система вознаграждений за помощь в поиске поджигателей. По распоряжению губернатора Забайкалья Александра Осипова, теперь за информацию о поджигателях будут выплачивать 150 тыс. руб., а за содействие в их задержании — 250 тыс. руб.

Всего с начала года в Забайкалья вспыхнуло более 460 лесных пожаров на общей площади 1,27 млн га. С 23 апреля в регионе ввели федеральный режим ЧС.