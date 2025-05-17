Санкции надавят на банки

Евросоюз может ввести вторичные санкции против банков, работающих с Россией. О проработке новых ограничений сообщает Bloomberg. Названия и юрисдикции финансовых организаций пока не определены. Предполагается, что меры усилят 17-й санкционный пакет, принятый на этой неделе. В феврале ЕС уже расширил юридические основания для введения санкций против зарубежных кредитных институтов и криптокомпаний. В частности, введен запрет на использование «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), разработанной в России. Под санкциями оказались два белорусских банка и шанхайская дочка ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Торговлю подобные меры не остановят, считает кандидат экономических наук, автор проекта «Простые числа» Олег Комолов: «Европейский союз продолжает идти по пути усложнения российской внешней торговли. Практика показала, что полностью прекратить ее невозможно, и никакие санкции не позволяют остановить потоки товаров между странами, поскольку с обеих сторон есть заинтересованность эти связи поддерживать. И европейские компании, разумеется, не хотят терять сбыт, и российские предприятия, несмотря на заявления власти об импортозамещении, также не могут обойтись без закупок оборудования из-за рубежа.

Европейские власти, вводя дополнительные ограничения, просто делают эти поставки более дорогими, повышают издержки российских предприятий, которые вынуждены оплачивать услуги посредников. Длиннее становятся цепочки поставок, которые обходят уже введенные ограничения, это услуги банков, которые берут на себя дополнительные издержки и риски в связи с операциями с российскими компаниями, находящимися под санкциями. Все это просто повышает расходы российских компаний, снижает их прибыль, бюджетные отчисления. Таким образом Европа хочет постепенно уменьшить бюджетные доходы российской экономики».

Зарубежные банки дружественных стран сумели выработать систему работы не только с юридическими, но и с физическими лицами из России. Например, они создают отдельные кредитно-финансовые организации, которые используют инфраструктуру крупных банков, но формально к ним не относятся, говорят эксперты. С точки зрения законности работы с россиянами, вопросы могут возникнуть только к некоторым финансовым институтам из Средней Азии, считает старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко: «К этой ситуация мы были готовы достаточно давно, с момента появления такой категории, как "вторичные санкции". Например, в том же Казахстане получить карты можно было только после того, как ты становился налоговым резидентом. То есть нужно было получить специальный код, аналог нашего ИНН, и только после этого возможно было получить карту, которая также действовала не на всей территории. Сложно указать такие критерии введения санкций, которые бы затронули исключительно россиян или лиц, которые действуют в интересах правительства России или России как страны. Страны Средней Азии наиболее рисковые — Кыргызстан, Таджикистан — потому что это в целом регионы особого риска и особой концентрации способов обхода в государственном масштабе. Поэтому именно эти регионы и будут основной целью новой волны санкций».

Санкции против банков, поддерживающих работу с Россией, введены и со стороны США. Они, в том числе, ограничивают иностранные финансовые структуры в приеме депозитов, выдаче займов или кредитов, сделках купли-продажи валюты и ценных бумаг.

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Юлия Савина