По состоянию на 17 мая 2025 года сельхозпроизводители Татарстана засеяли яровыми культурами 1,3 млн га, что составляет 74% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане план по севу яровых культур выполнен на 74%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане план по севу яровых культур выполнен на 74%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

712 тыс. га занято зерновыми культурами. На полях республики уже завершили посев гороха и заканчивают сев ячменя, одновременно в девяти районах продолжается посадка картофеля — на сегодня обработано 1,6 тыс. га из запланированных 5,6 тыс. га.

Наибольший прогресс демонстрируют Тетюшский и Кайбицкий районы, где выполнено 96% и 95% плана соответственно.

В текущем сезоне перед аграриями стоит задача заготовить 3,27 млн тонн сенажа, 3,74 млн тонн силоса и 327 тыс. тонн сена для обеспечения кормами всего поголовья скота. Планируемая норма составит 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.

Влас Северин