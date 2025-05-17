Две трети ижевчан одобряют идею сокращенного рабочего дня только для женщин

68% ижевчан поддержали предложение сократить рабочий день только для женщин «хотя бы на один час» с сохранением зарплаты, с которой ранее выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, мотивировав это тем, чтобы у представительниц прекрасного пола оставалось больше времени на семью, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. Против предложения высказались 17% горожан, выступая в том числе «за равноправие». «Либо всем сократят рабочий день, либо никому»,— ответил один из респондентов. Еще 15% ижевчан затруднились с оценкой предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инициативу депутата женщины поддерживали чаще мужчин: 79 и 57% соответственно. Гендерное распределение среди тех, кто предложение не одобряет — 7 на 27%. «Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно»,— ответил один из несогласных.

Чем респондент старше, тем чаще он одобрял инициативу: среди опрошенных в возрасте до 35 лет идею поддержали 62%, среди горожан старше 45 лет — уже 70%. Опрос проводился с 14 апреля по 7 мая.