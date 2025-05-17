ГАИ Ростовской области предупредила автомобилистов о ремонте на трассе М-4 «Дон»

17 мая с 978 км по 1024 км автодороги М-4 «Дон», в южном направлении, в течение дня будет проводится ремонт центрального металлического барьерного ограждения (МБО). Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ГАИ добавили, что в связи с ремонтом возможны затруднения в движении.

«Госавтоинспекция обращается к автомобилистам отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее, закладывая дополнительное время на свой путь», — говорится в сообщении.

Ефим Мартов