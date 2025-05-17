«Нью-Йорк» обыграл действующего чемпиона НБА «Бостон» и вышел в полуфинал play-off

«Нью-Йорк Никс» на своем паркете одержал победу над действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» в шестом матче второго раунда play-off и впервые за 25 лет вышел в полуфинал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Матч завершился с разгромным счетом 119:81. Самым результативным игроками встречи стали баскетболисты «Нью-Йорка» О Джи Ануноби и Джейлен Брансон: они набрали 23 очка. В составе «Бостона» самым продуктивным стал Джейлен Браун (20).

В полуфинале «Нью-Йорк Никс» встретится с клубом «Индиана Пейсерс», который во втором раунде обыграл лучшую команду прошедшего регулярного чемпионата «Кливленд Кавальерс» (4:1). Противостояние стартует в ночь на 22 мая в Нью-Йорке.

«Нью-Йорк» в последний раз принимал участие в полуфинале play-off НБА в 2000 году. Тогда команда тоже играла против «Индианы», которая оказалась сильнее — 4:2. В финале «Пейсерс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (2:4). С тех пор «Индиана» еще четыре раза сыграла в полуфинале (2004, 2013, 2014, 2024), однако ни разу не доходила до решающей стадии.

Таисия Орлова