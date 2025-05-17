На KazanForum Россия и Афганистан подписали пять меморандумов о взаимопонимании

На XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Россия и Афганистан подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщает канцелярия вице-премьера Афганистана.

Ключевое соглашение касается транспорта и транзита. Министерство транспорта и авиации Афганистана будет сотрудничать с российским Министерством транспорта для развития транспортной инфраструктуры и транзитных маршрутов между странами.

Также стороны договорились укреплять торговые связи между торговыми палатами. Будет поддерживаться сотрудничество между крупными частными предприятиями в разведке, добыче и переработке нефти и газа в Афганистане. Соглашения включают упрощение региональной торговли и создание промышленно-логистического комплекса.

Влас Северин