В Самаре начинается реконструкция теплотрассы на Московском шоссе

Реконструкция теплотрассы на Московском шоссе в Самаре стартует в воскресенье, 18 мая. Работы пройдут в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На участке между тепловыми камерами №18 и №23 отремонтируют и модернизируют трубы диаметром 700 мм. Для работ задействуют проезжую часть улицы Георгия Димитрова, в связи с чем временно изменится схема организации дорожного движения»,— говорится в сообщении.

В частности, с 6:00 18 мая до 23:59 28 мая закроют движение на участке улицы Георгия Димитрова от дома №199 на Московском шоссе до дома №69к на Георгия Димитрова. Автобусы №6, 21, 51, 61, 70, 89 и 226 в этом районе пустят в объезд в оба направления. Схема движения автобуса №37 не изменится.

Кроме того, посадка и высадка пассажиров дачных автобусов №№ 132, 145, 150, 153, 154, 171, 180, 181 и 197, которые следуют от улицы Георгия Димитрова, будет осуществляться на остановке «Улица Георгия Димитрова» на Московском шоссе. Транспорт будет разворачиваться на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова.

Георгий Портнов