На Урале двух мужчин арестовали за хулиганство по мотивам национальной ненависти

В Камышлове (Свердловская область) арестовали двух мужчин по обвинению в хулиганстве с применением насилия и угроз по мотивам национальной ненависти и вражде По данным свердловского СКР, обвиняемыми являются мужчина 1981 года рождения и его сын 2004 года рождения. Их обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающая наказание до 7 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2024 года отец и сын напали на малознакомую женщину. Они проявили неуважение к обществу и выразили национальную ненависть, применив к ней насилие, угрожая убийством и произнося оскорбления по национальному признаку.

Сотрудники СК России при поддержке спецподразделения УФСБ России по Свердловской области провели обыск в доме обвиняемых. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, допрошены свидетели, назначена экспертиза, и обвиняемые проверяются на причастность к другим преступлениям. Кроме того, силовики проверяют, при каких обстоятельствах обвиняемые получили гражданство РФ.