В Нижегородской области в массовое ДТП попали машины полиции и скорой

Массовое ДТП с участием полицейского автомобиля, машины скорой помощи, легковушки Lada Priora, «Газели», Porsche Cayenne и велосипедиста произошло в ночь на 17 мая в Нижегородской области. Авария случилась возле торгового центра «Атолл» в городе Кстово. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По предварительным данным, сначала столкнулись служебный автомобиль полиции и Lada Priora. От удара полицейская машина опрокинулась и упала на велосипедиста. В результате этого один человек погиб, еще трое были госпитализированы. Состояние пострадавших и характер травм уточняются, ведется проверка обстоятельств происшествия.

На место аварии прибыли бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим. Однако во время работы медиков в машину скорой помощи врезалась «Газель». По предварительным данным, всего в ДТП пострадали около девяти человек.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять причины аварии и все детали случившегося.