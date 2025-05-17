Более 1 млн автомобилистов в Петербурге нарушили скоростной режим с января по март

В первом квартале 2025 года более 1 млн автомобилистов нарушили скоростной режим на дорогах мегаполиса, сообщает пресс-служба Смольного. Данные поступили с камер видеонаблюдения, которые были переданы на баланс СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга».

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Всего в ведение учреждения перешли 1508 фиксирующих камер, установленных на 930 адресах и 46 передвижных комплексов фото-видео фиксации. Они в зависимости от типа и модели могут определить пристегнут водитель или нет, превышает ли он скорость, проехал ли на красный сигнал светофора или же пересек стоп-линию.

Данные о нарушениях оперативно передаются в систему СПО «Паутина» для вынесения постановлений по факту нарушения. Затем в электронный форме автомобилистам через портал Госуслуг предлагается оплатить штраф. Это можно сделать и в бумажном виде через АО «Почта России».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП на Лиговском проспекте, где 24-летний водитель ВАЗ сбил 40-летнего петербуржца. Последний скончался в больнице.

Андрей Маркелов