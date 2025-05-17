Четверо бывших сотрудников отдела полиции «Дальний» в Казани восемь раз пытались обжаловать приговор по делу о пытках в Верховном суде РФ. Об этом сообщают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-полицейские из отдела «Дальний» восемь раз пытались обжаловать приговор

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экс-полицейские из отдела «Дальний» восемь раз пытались обжаловать приговор

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Алмаз Василов подавал жалобы трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов — по два раза, а Айнур Рахматуллин — один раз.

Отдел полиции «Дальний» стал известен в марте 2012 года после гибели задержанного Сергея Назарова. В 2014 году Приволжский районный суд Казани вынес бывшим полицейским приговор: они получили от 2 до 15 лет лишения свободы.

Влас Северин