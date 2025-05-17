«Клуб 20». Вторая серия

ИД «Коммерсантъ-Урал» продолжает спецпроект «Клуб 20», в рамках которого рассказывает историю предприятий и организаций, появившихся более 20 лет назад и ставших лицом Екатеринбурга и Свердловской области. Во вторую серию вошли: БК «УГМК», «Мотив», Targem Games и «Уральские авиалинии».



БК «УГМК»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК «УГМК» Фото: пресс-служба БК «УГМК»

Женский баскетбольный клуб «УГМК» под современным называнием стал выступать с 2001 года. БК считает правопреемником таких команд Свердловской области, как «Зенит» (создан при Уралмашзаводе в 1938 году), «Труд», «Уралмаш». С 2000 по 2001 год клуб назывался «Уралмаш-УГМК».

Символ клуба — лисица. Его прототипом послужила лучший игрок клуба всех времен Ольга Коростелева (19 сезонов в клубе, 11 лет выступала за сборную СССР). Она считалась самой хитрой баскетболисткой Советского Союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Стародумов Фото: Александр Стародумов

БК «УГМК» является сильнейшим российским клубом в женском баскетболе. 1 мая команда в 18-й раз стала чемпионом России и в третий раз подряд сделала хет-трик, добавив к победам в национальном первенстве победы в Кубке и Суперкубке России.

«Лисицы» шесть раз становились чемпионками Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018, 2019, 2021), а БК «УГМК» вошел в число самых титулованных клубов Европы.

В разные годы за клуб выступали легенды мирового баскетбола: Диана Таурази (двукратная олимпийская чемпионка, США), Бриттни Грайнер (чемпионка WNBA, США), Ольга Артешина (чемпионка мира 2002, Россия). Под руководством тренеров Вадима Капранова, Олафа Ланге и Мигеля Мендеса БК «УГМК» достиг уровня европейской элиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Стародумов Фото: Александр Стародумов

Система «УГМК» включает академию и молодежные команды. Клуб активно развивает женский баскетбол через социальные инициативы: организует всероссийские детские турниры (например, «Оранжевый мяч»), проводит мастер-классы с участием звезд команды.

«УГМК» — не просто клуб, а символ преемственности поколений. Его история вписана в спортивную летопись Екатеринбурга и Свердловской области, а успехи вдохновляют новые поколения на достижение высот в баскетболе и за его пределами.

Targem Games

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2002 году в Екатеринбурге была основана компания Targem Games, которая со временем стала одним из ведущих российских разработчиков видеоигр. Основателем компании является выпускник математико-механического факультета УрГУ Станислав Скорб. Вокруг него сформировалась команда энтузиастов, включающая не только программистов, но и дизайнеров.

Первый крупный проект команда реализовала в сотрудничестве с компанией «Бука», которая стала их партнером и дистрибьютором. Для оформления договора потребовалось зарегистрировать юридическое лицо, что и послужило официальным основанием для создания Targem Games. Изначально офис компании располагался в трехкомнатной квартире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2003 году компания выпустила свою первую игру — «Магия Войны: Тень Повелителя» (Battle Mages), сочетавшую элементы стратегии и ролевой игры. В 2004 году вышло продолжение — «Магия Войны: Знамена Тьмы». Эти проекты принесли компании известность и привлекли внимание других крупных дистрибьюторов.

В 2005 году Targem Games представила игру Ex Machina, действие которой разворачивалось в постапокалиптическом мире. Она получила признание как в России, так и за рубежом, где была издана под названием Hard Truck Apocalypse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего с момента основания компания разработала более 20 игр для различных платформ, включая PC, PlayStation, Xbox, iOS, Android, Nintendo Switch и Oculus.

Офис Targem Games по-прежнему находится в Екатеринбурге, занимая собственное уютное трехэтажное здание в центре города.

Компания продолжает активно развиваться, внося значительный вклад в индустрию видеоигр как в России, так и на международном уровне.

«Мотив»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2003 году на телекоммуникационном рынке Уральского региона появился новый игрок — сотовый оператор «Мотив». Ранее компания работала под партнерским брендом «Би Лайн» и собственным — «Екатеринбургская сотовая связь» (ЕСС).

Оператор вышел на рынок связи в 1996 году и был одним из первых в Екатеринбурге. Компанию создавала группа бывших военных связистов. Изначально коллектив, в котором работало не больше 30 сотрудников, решал простые задачи: обеспечить голосовую связь для 600 абонентов на территории одного города.

К 2025 году «Мотив» обслуживает более 2,5 млн абонентов в Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО, оказывая услуги и голосовой связи, и высокоскоростного мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

«Мотив» поддерживает значимые для уральцев социальные проекты и инициативы.

Так, в 2024 году компания исполнила новогодние желания 2,5 тыс. детей из всех детских домов Свердловской области. В 2023 году «Мотив» поддержал акцию «Люди рисуют» в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia): жители Екатеринбурга создали арт-объект длиной около 50 метров, посвященный взаимоотношениям между людьми.

«Уральские авиалинии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 1993 году на базе Свердловского объединенного авиаотряда в Екатеринбурге была создана авиакомпания «Уральские авиалинии». Она была образована в результате разделения на две самостоятельные структуры — аэропорта Кольцово и воздушного перевозчика. Ее возглавил директор авиаотряда Сергей Скуратов (вышел на пенсию в 2024 году, уступив место сыну Кириллу Скуратову).

Компания начала свою деятельность с эксплуатации советских воздушных судов, таких как Ан-24, Як-40 и Ту-154, обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки как внутри страны, так и на международных направлениях. Со временем «Уральские авиалинии» закрепились в десятке крупнейших авиакомпаний России. В 2024 году «Уральские авиалинии» перевезли 9,5 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

В 2006 году началась замена советских самолетов авиакомпании лайнерами Airbus (на 2024 год в ее флоте 52 борта).

География полетов насчитывает более 100 направлений. «Уральские авиалинии» обладают техническим центром в аэропорту Кольцово, высокотехнологичным пилотажным тренажером.

Летчики авиакомпании дважды демонстрировали высокий профессиональный уровень, совершая экстренные посадки в полях вместо аэропортов, сохранив жизни пассажиров и членов экипажа. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин за это награждены званиями Героев Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Уральские авиалинии» участвуют в социальных и благотворительных проектах.

Авиакомпания поддерживает программы развития детского спорта, образования и культуры. Организует гуманитарные рейсы в зоны чрезвычайных ситуаций.