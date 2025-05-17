Концерт «Басты», выставка «Отпечатки» и юбилейное шоу фолк-рок-группы «Мельница»

Где выступит «Баста», как черно-белые фотографии раскрывают суть форм на выставке «Отпечатки» и что исполнят фолк-музыканты группы «Мельница» на юбилейном концерте.

17 мая (суббота)

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В ЦК 19 открылась выставка «Яблоневый сад. Театральные истории — театральные художники». В центре экспозиции — зарисовки новосибирского художника Владимира Фатеева, чьи работы погружают зрителя в атмосферу театрального представления. Особую ценность в его рисунках представляют многочисленные пометки и комментарии. Также на выставке можно увидеть произведения Тимура Гуляева, работающего в НОВАТе, и Каринэ Булгач, который активно сотрудничает с различными театрами страны. Кроме этого, гостей выставки ждут работы Александра Павлова — художника Новосибирского областного театра кукол. Начало в 12:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Гдеторай» Виктора Норкина (псевдоним Ван). Она включает более 50 живописных работ, написанных в период с 1993-го по 2025 годы. Это творчество — чистая фантазия. Впервые работы автора были представлены весной 2021 года на выставке «Покорение Сибирью» арт-группы «Горынычи». В «Ночь музеев» Виктор Норкин проведет экскурсию по выставке. Начало в 12.00.

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В Краеведческом музее пройдет граффити-фестиваль «Герои улиц». Экспозиция посвящена уличному искусству и включает работы художников из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Томска, Кемерова, Бийска, Новоалтайска и Омска. Начало в 18.15.

18 мая (воскресенье)

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В Доме джаза состоится творческая встреча с джазовым пианистом Алексеем Подымкиным в рамках проекта «Разговор по душам «О джазе и не только». Музыкант известен сотрудничеством с Jimmy Cobb, Vincent Herring, Deborah Brown и Richie Cole. У гостей будет возможность задать любой вопрос известному джазмену и послушать музыку в его исполнении. Начало в 17.00.

19 мая (понедельник)

В пространстве «Арт Ель» открылась фотовыставка «Увидеть особенное» Ангелины Манской. Главная идея ее творчества — создание «фото-психотерапии». Перед тем, как начать съемку, она проводит с героями интервью, знакомится с их предпочтениями, взглядами на жизнь и желаниями. Начало в 12.00.

20 мая (вторник)

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В ДК железнодорожников пройдет концерт фолк-рок-группы «Мельница», посвященный 25-летию коллектива. Музыканты исполнят свои главные хиты. В своих композициях группа обращается к мотивам древних кельтов и славян. Начало в 19.00.

21 мая (среда)

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В ДК железнодорожников состоится спектакль «Другая жизнь», роли в котором исполнят Елена Яковлева, Борис Хвошнянский и Константин Юшкевич. В основе произведения лежит история любви. Домохозяйка Франческа живет с мужем и двумя детьми размеренной жизнью на ферме. У ее дома останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа. Муж и дети героини в отъезде, и она соглашается помочь незнакомцу найти дорогу. Случайная встреча оказывается судьбоносной. Начало в 19.00.

22 мая (четверг)

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На сцене «Сибирь-Арены» выступит «Баста» (Василий Вакуленко). В концертную программу одного из самых популярных артистов в русскоязычном пространстве войдут такие хиты, как «Моя игра», «Сансара», «Урбан», «Медлячок» и другие. Начало в 20:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Отпечатки» Александра Симушкина. В экспозиции — 60 черно-белых снимков, стилизованных под старую пленочную печать. На первый план автор выносит форму, линию и текстуру. Начало в 12.00.

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Госпел и джаз». На сцену выйдут ансамбль «Маркелловы голоса» и джазовое инструментальное трио. В программе — «Маленькая джазовая месса» Боба Чилкотта и «Госпел месса» Роберта Рэя. Начало в 19.00.

23 мая (пятница)

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На «Локомотив Арене» Imperial Orchestra представит шоу саундтреков — «Cinema Medley 2: Оппенгеймер». В программу вошла музыка из популярных фильмов и сериалов — «Мстители», «Властелин колец», «Оппенгеймер», «Аватар», «Очень странные дела», «Мандалорец» и другие. На сцену выйдут около 120 артистов. Начало в 19.00.