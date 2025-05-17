Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел боевые учения авиаотрядов ВВС по воздушному нападению и ПВО. Военнослужащим авиаотряда он сказал, что все части армии должны всегда быть готовы к вступлению в войну.

«Он подчеркнул, что все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну, полной боеготовности»,— говорится в сообщении ЦТАК.

В публикации также указано, что во время учений отрабатывались навыки по поиску, отслеживанию и уничтожению крылатых ракет и ударных дронов. Также прошло испытание по применению дальнобойной управляемой бомбы.