Трамп: Ирану не нужен мирный атом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану не обязательно использовать ядерные технологии, поскольку у страны есть природные полезные ископаемые. По его словам, Тегеран готов подписать ядерную сделку с Вашингтоном.

«Они (Иран.— "Ъ") обладают одним из богатейших запасов нефти в мире. Если у вас есть бесконечные запасы нефти и газа, то зачем же вам мирный атом? Я не понимаю»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

13 мая президент США заявил, что Вашингтон доведет Тегеран до банкротства, если тот откажется от ядерной сделки. МИД Ирана после третьего раунда переговоров с Соединенными Штатами сообщал, что страны приближаются к подписанию соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Снятие санкций с Сирии вдохновило Иран».