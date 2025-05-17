В Швеции нашли мертвым дипломата, подозреваемого в шпионаже

Дипломата МИД Швеции нашли мертвым через несколько дней после того, как его выпустили из-под стражи. В начале мая его арестовали по подозрению в шпионаже.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о смерти дипломата изданию Expressen. Его имя ведомство не называет. Expressen пишет, что речь идет о сотруднике министерства, которого ранее арестовали по делу о шпионаже. Через несколько дней мужчину освободили под залог.

Телеканал SVT со ссылкой на источник в полиции пишет, что смерть дипломата, по предварительной информации, не имеет признаков преступления. Расследование дела о шпионаже продолжится, добавили собеседники.

SVT также сообщил, что дело о шпионаже связано с бывшим послом Швеции на Украине Тобиасом Тибергом. 10 мая он ушел с поста советника по национальной безопасности через несколько часов после назначения на должность.